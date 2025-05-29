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На трассе под Новосибирском в лобовом столкновении погибла женщина

По факту ДТП проводится проверка.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

Вечером 28 мая на загородной трассе в Новосибирском районе произошло серьезное ДТП с трагическим исходом. Авария случилась около 22:30 на третьем километре автодороги «Верх-Тула — Ленинское — ОбьГЭС», неподалеку от села Ленинское.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Teana двигался в сторону Новосибирска. На перекрёстке, поворачивая налево, он не уступил дорогу встречному транспорту — Honda Stepwgn. В результате произошло лобовое столкновение.

От удара пассажирка, находившаяся в салоне Nissan, скончалась на месте. Женщина-водитель Honda получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

«В настоящее время проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.