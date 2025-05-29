На трассе под Новосибирском в лобовом столкновении погибла женщина

Вечером 28 мая на загородной трассе в Новосибирском районе произошло серьезное ДТП с трагическим исходом. Авария случилась около 22:30 на третьем километре автодороги «Верх-Тула — Ленинское — ОбьГЭС», неподалеку от села Ленинское.