На трассе под Новосибирском в лобовом столкновении погибла женщина

Вечером 28 мая на загородной трассе в Новосибирском районе произошло серьезное ДТП с трагическим исходом. Авария случилась около 22:30 на третьем километре автодороги «Верх-Тула — Ленинское — ОбьГЭС», неподалеку от села Ленинское.
По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Teana двигался в сторону Новосибирска. На перекрёстке, поворачивая налево, он не уступил дорогу встречному транспорту — Honda Stepwgn. В результате произошло лобовое столкновение.
От удара пассажирка, находившаяся в салоне Nissan, скончалась на месте. Женщина-водитель Honda получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.
«В настоящее время проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.