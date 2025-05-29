Отколовшийся гигантский кусок ледника разрушил деревню в Швейцарии

Огромный участок ледника в Швейцарских Альпах откололся, в результате чего поток льда, грязи и камней погреб под собой большую часть деревни, эвакуированной в начале этого месяца из-за риска оползня.
Кадры с беспилотника, переданные швейцарской национальной телерадиокомпанией SRF, демонстрируют обширную равнину из грязи и почвы, полностью покрывающую часть деревни Блаттен, протекающую через нее реку и лесистые склоны окружающей долины.
«На данный момент я могу сказать, что около 90% деревни затоплено или разрушено, так что здесь, в Блаттене, произошла крупная катастрофа», — сообщил Стефан Ганзер местному телеканалу Canal9, глава службы безопасности в южном регионе Вале.
Ранее оползень оставил без электричества 33 села в Дагестане.