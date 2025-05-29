В Магнитогорске 25-летняя иностранка-закладчица осуждена на 7 лет

Осужденная 25-летняя иностранка осенью 2024 года приехала в Магнитогорск, где с целью сбыта приобрела у неустановленного лица наркотическое средство героин массой около 500 граммов. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, она расфасовала героин на мелкие партии, часть наркотика разместила на территории Орджоникидзевского района, другую хранила дома до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновную к 7 годам лишения свободы со штрафом в размере 150 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — информирует надзорное ведомство.