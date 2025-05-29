В Магнитогорске 25-летняя иностранка-закладчица осуждена на 7 лет

Осужденная 25-летняя иностранка осенью 2024 года приехала в Магнитогорск, где с целью сбыта приобрела у неустановленного лица наркотическое средство героин массой около 500 граммов. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, она расфасовала героин на мелкие партии, часть наркотика разместила на территории Орджоникидзевского района, другую хранила дома до момента изъятия сотрудниками правоохранительных органов.