У экс-мэра Владивостока арестовали шокирующе много недвижимости

Недвижимость арестовали у экс-мэра.
Ленинский районный суд Владивостока арестовал имущество бывшего мэра города Владимира Николаева, его родственников и связанных с ними компаний по иску Генеральной прокуратуры об изъятии активов. Об этом 29 мая сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Приморского края Елена Оленева.
«Наложен арест в отношении 16 земельных участков, 15 зданий, четырех объектов незавершенного строительства, арест на одно морское судно, 55 помещений, 311 жилых помещений, 266 машиномест. Наложен арест на имущество и счета ответчиков — трех физических лиц и 16 юридических лиц, арест на доли в уставных капиталах ответчиков — 16 юридических лиц», — заявила Оленева, передает РИА Новости.
По информации пресс-службы, арест имущества произведен в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры, которая требует изъять активы Николаева и его окружения в доход государства. В числе арестованного — почти 370 объектов недвижимости, более 260 парковочных мест, а также доли в компаниях и банковские счета.
Владимир Николаев занимал пост главы Владивостока с 2004 по 2008 годы. В 2007 году он был осужден условно за превышение и злоупотребление должностными полномочиями. Позднее наказание заменили на реальный срок из-за нарушений условий отбывания приговора. Спустя несколько лет экс-мэр вернулся в Россию и занимается бизнесом в Приморском крае.