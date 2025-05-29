У экс-мэра Владивостока арестовали шокирующе много недвижимости

По информации пресс-службы, арест имущества произведен в рамках обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры, которая требует изъять активы Николаева и его окружения в доход государства. В числе арестованного — почти 370 объектов недвижимости, более 260 парковочных мест, а также доли в компаниях и банковские счета.