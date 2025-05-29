«Коммерсант»: менеджер «Газпрома» исчез в Стамбуле

Арест позволит объявить менеджера в международный розыск через Интерпол. Расследование продолжается, несмотря на отсутствие ключевого фигуранта. Суд уже рассматривает дело против семи бывших руководителей компании, включая экс-гендиректора АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексея Руднева, который вместе с другими сотрудниками был арестован в ноябре 2021 года. Все обвиняемые отрицают свою вину, пишет телеканал RT.