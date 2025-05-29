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«Коммерсант»: менеджер «Газпрома» исчез в Стамбуле

Бывший заместитель гендиректора «Газпром газораспределение Краснодар» Олег Власов, обвиняемый в организации преступного сообщества и получении взяток на 114 млн рублей, заочно арестован Басманным судом. Как выяснил «Коммерсант», обвиняемый топ-менеджер скрывается от правосудия в Стамбуле.

Топ-менеджер компании прячется в Турции.

Бывший заместитель гендиректора «Газпром газораспределение Краснодар» Олег Власов, обвиняемый в организации преступного сообщества и получении взяток на 114 млн рублей, заочно арестован Басманным судом. Как выяснил «Коммерсант», обвиняемый топ-менеджер скрывается от правосудия в Стамбуле.

«Власов играл одну из ключевых ролей в ОПС и может продолжить заниматься преступной деятельностью и уничтожить следы совершенных преступлений. Понимая, что ему грозит до 20 лет колонии строгого режима, он продолжает скрываться в Турции», — пишет «Коммерсант».

Власов фигурирует в громком деле о коррупционной схеме при подключении объектов Краснодара к газовым сетям. По данным следствия, он входил в группу руководителей компании, которые вымогали деньги у застройщиков, угрожая затягиванием согласований. Для оформления взяток использовались подконтрольные подрядные организации.

Арест позволит объявить менеджера в международный розыск через Интерпол. Расследование продолжается, несмотря на отсутствие ключевого фигуранта. Суд уже рассматривает дело против семи бывших руководителей компании, включая экс-гендиректора АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексея Руднева, который вместе с другими сотрудниками был арестован в ноябре 2021 года. Все обвиняемые отрицают свою вину, пишет телеканал RT.