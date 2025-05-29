Экс-ректора КФУ Гафурова приговорили к 22 годам за подстрекательство к убийству

О задержании Гафурова стало известно 22 декабря 2021 года. Как сообщало агентство Татар-информ, экс-ректора КФУ арестовали в связи с обстоятельствами дел, связанных с организованной преступной группировкой «29-й комплекс» из Набережных Челнов. Позже «Бизнес Online» со ссылкой на источник сообщил, что Гафурова могли задержать по подозрению в заказном убийстве. По другой версии, задержание ректора связано с делом о коррупции. Гафуров свою вину в причастности к преступлению не признал.