Экс-ректора КФУ Гафурова приговорили к 22 годам за подстрекательство к убийству

Савеловский райсуд Москвы признал бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова виновным в подстрекательстве к покушениям на криминального авторитета Айдара Исрафилова, одно из которых привело к смерти последнего.
Суд назначил Гафурову 22 года колонии строгого режима. Следствие установило, что Гафуров, будучи главой Елабуги в 1999 году, обратился к лидерам ОПС «29-й комплекс» с просьбой устранить Исрафилова. Защита настаивала на невиновности Гафурова, ссылаясь на показания лидеров ОПС и ранее закрытое дело. Суд частично удовлетворил иск потерпевших, присудив им 60 миллионов рублей компенсации, передает «Ъ».
О задержании Гафурова стало известно 22 декабря 2021 года. Как сообщало агентство Татар-информ, экс-ректора КФУ арестовали в связи с обстоятельствами дел, связанных с организованной преступной группировкой «29-й комплекс» из Набережных Челнов. Позже «Бизнес Online» со ссылкой на источник сообщил, что Гафурова могли задержать по подозрению в заказном убийстве. По другой версии, задержание ректора связано с делом о коррупции. Гафуров свою вину в причастности к преступлению не признал.