В Госдуме призвали усилить контроль за досугом детей после резни в Байкальске

Во время расследования уголовного дела будет выяснено, были ли предпосылки, которые могли вызвать тревогу по поводу состояния нападавшего. По словам вице-спикера, особое значение имеют вопросы к службам профилактики и взрослым, которые были рядом с ним. Кузнецова выразила соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что, к сожалению, детей уже не вернуть.