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В Госдуме призвали усилить контроль за досугом детей после резни в Байкальске

Семьям погибших и пострадавших подростков окажут необходимую помощь.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

После нападения с ножом на подростков в Байкальске вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в разговоре с NEWS.ru обратила внимание на необходимость пересмотреть подход к неорганизованному детскому досугу.

— Важно оказать семьям погибших и пострадавших всю необходимую помощь, включая психологическую поддержку. Этот случай должен стать поводом для принятия решений, ведь летняя пора — время активного досуга, который требует особого внимания. Речь идет не только о том, как интересно провести время, но прежде всего о безопасности детей, — подчеркнула Кузнецова.

Во время расследования уголовного дела будет выяснено, были ли предпосылки, которые могли вызвать тревогу по поводу состояния нападавшего. По словам вице-спикера, особое значение имеют вопросы к службам профилактики и взрослым, которые были рядом с ним. Кузнецова выразила соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что, к сожалению, детей уже не вернуть.

В это время КП-Иркутск рассказала, что известно о кровавой бойне на утро 29 мая.