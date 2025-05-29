Илон Маск покидает свой пост в администрации Трампа

Маск заявил о скорой отставке и вере в DOGE.
Миллиардер Илон Маск объявил о своей отставке с поста руководителя департамента США по государственной эффективности (DOGE), на которую его назначил глава США Дональд Трамп. Об этом миллиардер сообщил о своем решении в соцсетях, отметив, что его запланированный срок полномочий завершается в среду вечером.
«Поскольку мой срок полномочий в качестве специального государственного служащего подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента @realDonaldTrump за возможность сократить неэффективные расходы», — написал Маск в своем прощальном посте. Он отметил, что миссия департамента со временем будет только укрепляться и выразил уверенность, что она станет образом жизни всего правительства.
Маск занял пост руководителя DOGE в январе 2025 года. Фактически именно с подачи миллиардера было закрыто на реорганизацию американское Агентство по международному развитию (USAID).
За время работы, департаменту удалось достичь исторических успехов, которые, по его словам, «говорят сами за себя». Однако, по данным Washington Post, еще в апреле Маск намеревался покинуть свою должность в правительстве, так как устал от критики со стороны левых политических сил.
Ранее, на фоне снижения стоимости акций Tesla, Илон Маск сообщил о намерении уделять основное внимание руководству компанией. По его словам, в дальнейшем он планирует значительно сократить свое участие в политической деятельности, поскольку считает, что уже внес достаточный вклад в эту сферу.