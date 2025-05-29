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На западе Москвы устраняют последствия атаки БПЛА

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Последствия атаки БПЛА устраняют на западе Москвы, территория у поврежденного дома на проспекте Вернадского оцеплена, на месте работают экстренные службы, передает корреспондент РИА Новости.

В ночь на четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ПВО Минобороны сбила три беспилотника, атаковавших московский регион. Позднее он сообщал, что серьезных повреждений и пострадавших на проспекте Вернадского на западе Москвы, предварительно, нет, а на месте падения обломков БПЛА работают соответствующие службы. Тем временем во «Внуково», как сообщала около 1.50 мск Росавиация, были объявлены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Сняли эти ограничения около 3.10 мск.

Как передает корреспондент РИА Новости, в результате атаки поврежден фасад дома на уровне нескольких этажей, а также выбиты стекла окон квартир.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС, спецтехника, территория у ЖК оцеплена.