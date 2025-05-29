На западе Москвы устраняют последствия атаки БПЛА

В ночь на четверг мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ПВО Минобороны сбила три беспилотника, атаковавших московский регион. Позднее он сообщал, что серьезных повреждений и пострадавших на проспекте Вернадского на западе Москвы, предварительно, нет, а на месте падения обломков БПЛА работают соответствующие службы. Тем временем во «Внуково», как сообщала около 1.50 мск Росавиация, были объявлены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Сняли эти ограничения около 3.10 мск.