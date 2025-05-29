В Каменске-Уральском арестовали обвиняемого в покушении на убийство подростка

Как сообщалось ранее, глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после информации об избиении подростков в Екатеринбурге. Ранее СМИ сообщали, что в Екатеринбурге участники молодежной группы избили подростков, заступившихся за несовершеннолетнюю знакомую.