В Каменске-Уральском арестовали обвиняемого в покушении на убийство подростка

Обвиняемого отправили под стражу на срок по 25 июля 2025 года включительно.
Как сообщил Официальный канал судов Свердловской области, Красногорский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения Василию Б., который органами предварительного расследования обвиняется в покушении на убийство девятиклассника.
Инцидент произошел на днях в одном из расположенных в Каменске-Уральском общежитий.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Как сообщалось ранее, глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после информации об избиении подростков в Екатеринбурге. Ранее СМИ сообщали, что в Екатеринбурге участники молодежной группы избили подростков, заступившихся за несовершеннолетнюю знакомую.