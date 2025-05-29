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В Каменске-Уральском арестовали обвиняемого в покушении на убийство подростка

В Каменске-Уральском была избрана мера пресечения в отношении обвиняемого в покушении на убийство подростка.

Обвиняемого отправили под стражу на срок по 25 июля 2025 года включительно.

Как сообщил Официальный канал судов Свердловской области, Красногорский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения Василию Б., который органами предварительного расследования обвиняется в покушении на убийство девятиклассника.

Инцидент произошел на днях в одном из расположенных в Каменске-Уральском общежитий.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Как сообщалось ранее, глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после информации об избиении подростков в Екатеринбурге. Ранее СМИ сообщали, что в Екатеринбурге участники молодежной группы избили подростков, заступившихся за несовершеннолетнюю знакомую.