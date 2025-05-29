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Девушке понадобилась медпомощь после нападения вороны в ВКО

Жительница Усть-Каменогорска обратилась в травмпункт после того, как на нее напала ворона — горожанка получила травму головы, передает издание YK-news.kz.

О произошедшем рассказали очевидцы. По их словам, инцидент произошел 26 мая в районе телестудии. Как отмечает издание, в этом районе на деревьях гнездятся вороны. Сейчас они выкармливают птенцов, поэтому бывают весьма агрессивны, охраняя потомство.

В случае, произошедшем с горожанкой, птица была настолько агрессивна, что после нападения пострадавшая обратилась в травмпункт, расположенный в городской больнице № 4.

«Действительно, 26 мая было такое обращение. У девушки была незначительная травма на голове. Пациентке оказали помощь, рану обработали, сделали перевязку. Также для профилактики она получила вакцину против бешенства», — сообщили в травмпункте.

Как пишет «РБК-Украина», ссылаясь на слова экспертов, ворон сложно «переселить» — если они выбрали территорию для гнездования, то будут держаться ее до конца сезона.

«Впрочем конфликта легко избежать, если не провоцировать птиц и просто изменить маршрут своих прогулок», — объясняют орнитологи.

Уточняется, что обычно агрессивное поведение ворон длится всего несколько дней и связано с определенным гнездом.

Как вести себя в период гнездования

Для того чтобы избежать конфликтных ситуаций и предотвратить нападение ворон, эксперты советуют придерживаться ряда простых действий:

  • сохранять спокойствие — не паниковать, если ворона начала проявлять агрессию (ведь ее действия направлены не на нападение, а на отпугивание);
  • не приближаться к деревьям с птенцами (часто возле гнезда можно заметить одного или нескольких птенцов) — избегать прохождения непосредственно под деревом или рядом с кустом, где они сидят;
  • взять в руки палку (даже имитация движения палкой может напугать птицу и заставить ее держаться на расстоянии) — это не повредит вороне, но заставит ее пересмотреть оценку уровня опасности; н
  • осить головной убор (кепку, панаму или капюшон) — он станет простой, но действенной «профилактикой» от неприятного контакта.