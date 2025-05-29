Девушке понадобилась медпомощь после нападения вороны в ВКО

О произошедшем рассказали очевидцы. По их словам, инцидент произошел 26 мая в районе телестудии. Как отмечает издание, в этом районе на деревьях гнездятся вороны. Сейчас они выкармливают птенцов, поэтому бывают весьма агрессивны, охраняя потомство.