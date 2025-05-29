Девушке понадобилась медпомощь после нападения вороны в ВКО

О произошедшем рассказали очевидцы. По их словам, инцидент произошел 26 мая в районе телестудии. Как отмечает издание, в этом районе на деревьях гнездятся вороны. Сейчас они выкармливают птенцов, поэтому бывают весьма агрессивны, охраняя потомство.
В случае, произошедшем с горожанкой, птица была настолько агрессивна, что после нападения пострадавшая обратилась в травмпункт, расположенный в городской больнице № 4.
«Действительно, 26 мая было такое обращение. У девушки была незначительная травма на голове. Пациентке оказали помощь, рану обработали, сделали перевязку. Также для профилактики она получила вакцину против бешенства», — сообщили в травмпункте.
Как пишет «РБК-Украина», ссылаясь на слова экспертов, ворон сложно «переселить» — если они выбрали территорию для гнездования, то будут держаться ее до конца сезона.
«Впрочем конфликта легко избежать, если не провоцировать птиц и просто изменить маршрут своих прогулок», — объясняют орнитологи.
Уточняется, что обычно агрессивное поведение ворон длится всего несколько дней и связано с определенным гнездом.
Как вести себя в период гнездования
Для того чтобы избежать конфликтных ситуаций и предотвратить нападение ворон, эксперты советуют придерживаться ряда простых действий:
- сохранять спокойствие — не паниковать, если ворона начала проявлять агрессию (ведь ее действия направлены не на нападение, а на отпугивание);
- не приближаться к деревьям с птенцами (часто возле гнезда можно заметить одного или нескольких птенцов) — избегать прохождения непосредственно под деревом или рядом с кустом, где они сидят;
- взять в руки палку (даже имитация движения палкой может напугать птицу и заставить ее держаться на расстоянии) — это не повредит вороне, но заставит ее пересмотреть оценку уровня опасности; н
- осить головной убор (кепку, панаму или капюшон) — он станет простой, но действенной «профилактикой» от неприятного контакта.