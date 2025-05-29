Друзья рассказали о подозреваемом в убийстве 4 подростков в Байкальске

«Может быть, она думала, что Михаил, с которым они вместе тренировались, остынет и не будет убивать. Но он зарезал ее несколькими ударами. А девочка, которую ранили, упала вместе с ней и притворилась мертвой», — сообщила жительница садоводства, где произошло убийство.