Друзья рассказали о подозреваемом в убийстве 4 подростков в Байкальске

Друзья 17-летнего Михаила П., подозреваемого в убийстве четырех подростков во время празднования дня рождения подруги в ночь на 28 мая, были шокированы произошедшим и рассказали aif.ru, каким он был для них.
Занимался борьбой и не обижал девушек.
Михаил много лет занимался борьбой. На местных соревнованиях молодой человек неоднократно занимал призовые места.
Погибшая 16-летняя девочка также занималась борьбой в одной секции с нападавшим. Она умерла, закрыв собой подругу.
«Может быть, она думала, что Михаил, с которым они вместе тренировались, остынет и не будет убивать. Но он зарезал ее несколькими ударами. А девочка, которую ранили, упала вместе с ней и притворилась мертвой», — сообщила жительница садоводства, где произошло убийство.
Друг Михаила Евгений* при этом отметил, что подозреваемый раньше не проявлял агрессии к девушкам.
«Очень хороший был человек, всегда был справедливый, к девушкам до этого случая не лез», — сказал собеседник aif.ru.
«Крышу» никогда не срывало.
Подозреваемый рос в большой семье — у него было пятеро братьев и сестер. Двое старших братьев сейчас служат в зоне СВО, рассказал aif.ru Евгений.
«Крышу ему (раньше — ред.) не сносило. По синьке переклинило и натворил такое», — сказал друг нападавшего.
Также он отметил, что Михаил не употреблял наркотики.
Еще один приятель Михаила, Вячеслав*, добавил, что знал подозреваемого как хорошего и веселого парня.
«Мы часто на улице пересекались, общались, смеялись. Я не ожидал, что он вообще способен на такое», — отметил он.
Также Вячеслав рассказал, что у Михаила было много друзей. Все присутствовавшие на вечеринке были его друзьями или знакомыми.
Кто ответит за убийство детей.
По факту убийства двух и более лиц и покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Если следствие установит, что именно Михаил убил друзей, то дело будет прекращено в связи со смертью подозреваемого.
Однако родители пострадавших смогут подать гражданский иск о возмещении вреда, рассказал aif.ru юрист Александр Хаминский.
«Так как, скорее всего, у погибшего подростка не было доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью его родителями, если только они не докажут, что вред возник не по их вине», — пояснил юрист.
Вина за эту трагедию по большому счету лежит на лицах, продавших алкоголь подросткам, резюмировал Хаминский.
* Имена изменены по просьбе героев публикации.