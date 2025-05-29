Автомобили пострадали из-за падения БПЛА в Одинцово. Видео

На прилегающих к месту падения улицах сейчас работают спасатели и сотрудники полиции, движение транспорта ограничено. Осколки стекол рассыпаны на проезжей части, вероятно, из-за ударной волны. Во дворе одного из жилых комплексов повреждены кузова и стекла двух автомобилей.