Автомобили пострадали из-за падения БПЛА в Одинцово. Видео

Обломки сбитого в Московской области БПЛА ВСУ повредили несколько авто.
В подмосковном Одинцово обломки сбитого в ночь на 29 мая беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ повредили два автомобиля, сообщили журналисты. На месте происшествия работают экстренные службы, оценивается масштаб ущерба.
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«Обломки сбитого в подмосковном Одинцово БПЛА повредили две машины», — сообщили РИА «Новости». Местные жители рассказали, что примерно в 1:50 по московскому времени увидели яркую вспышку, после чего услышали сильный взрыв.
На прилегающих к месту падения улицах сейчас работают спасатели и сотрудники полиции, движение транспорта ограничено. Осколки стекол рассыпаны на проезжей части, вероятно, из-за ударной волны. Во дворе одного из жилых комплексов повреждены кузова и стекла двух автомобилей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, сообщал, что около полуночи системы противовоздушной обороны Министерства обороны России отразили атаку трех беспилотников над московским регионом. Он отмечал, что серьезных повреждений зданий и пострадавших, по предварительной информации, нет.
Однако обломки сбитого аппарата задели жилой дом в «Миракс Парк» на юго-западе столицы. Пострадало здание на проспекте Вернадского.
Из-за атаки ВСУ во «Внуково» вводились временные ограничения на прием и выпуск рейсов, сообщили в Росавиации. В настоящее время ограничения сняты, аэропорт работает в штатном режиме.