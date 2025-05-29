Глава «Горного Байкала» рассказала об обстановке после убийства подростков

— К сожалению, сейчас в СНТ немного людей. У нас же садоводство, и в основном все приезжают сюда в летний сезон, ночуют здесь. Соответственно, в день трагедии было мало народа. Но я приехала рано утром (ред. — 28 мая) и поспрашивала тех, кто был здесь, слышали ли что-то вечером накануне трагедии. Одни рассказали, что видели, как трое подростков по одной из улиц прошли, другие — видели шесть молодых людей на второй улице, на вопрос, куда идете, ответили, что к другу, и у них ничего не было. На третьей улице видели двух подростков, которые проходили со спиртным. Поэтому только потом-то и стала складываться картинка, начало выясняться. А если бы это раньше произошло: один увидел, другой обратил внимание, третий сказал бы, возможно, и удалось бы избежать трагедии. Хотя…