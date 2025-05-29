Глава «Горного Байкала» рассказала об обстановке после убийства подростков

Председатель СНТ «Горный Байкал» Юлия Рудь в интервью aif.ru рассказала о трагедии, которая разыгралась в доме, расположенном на территории садоводческого товарищества.
В ночь на 28 мая во время празднования дня рождения 17-летний парень напал на своих товарищей с ножом. После нападения он поджег дом. В результате происшествия погибли пятеро несовершеннолетних, включая нападавшего. Четверо подростков пострадали. Глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский отметил, что трагедия произошла на фоне распитий спиртных напитков.
— Какая сейчас обстановка в «Горном Байкале», в Байкальске?
— Весь город в шоке из-за произошедшего. Это я могу сказать точно. И дети, и взрослые переживают. Для всех траур. Днем было сплошное паломничество, многие шли на место трагедии.
Вечером там появился стихийный мемориал. Возле дома, у забора, пять букетиков — каждый из двух роз, и лампадка горит.
— Что вам известно о парне, который подозревается в совершении преступлений?
— Обычный пацан, ничем не отличался от всех других. Не шкодливый, нормальный мальчишка. Воспитывался в благополучной семье, многодетной, родители работяги. Два его брата — участники СВО, один сейчас в Байкальске после ранения, скоро должен уехать в Курск. Ничего не предвещало этой трагедии. То есть даже никто не понимает, почему это могло произойти. От избытка алкоголя? Не знаю. Можно теряться сейчас в догадках, что-то придумывать, но, думаю, следствие разберётся, когда возьмут анализы у всех.
— Как вы можете охарактеризовать ребят, которые были в этом доме на дне рождения? Раньше их замечали за распитием спиртных напитков?
— Нет, ну что вы! Все ребята благополучные. Девочка, которая погибла, закончила девятый класс и училась в техникуме физической культуры на тренера. Она борец, всегда всех защищала. Как говорится, своим человеком была и среди мальчиков, и среди девочек. Была всегда активной, участвовала в различных конкурсах, у нее очень хорошие родители. И тут такое произошло.
Я разговаривала утром (ред. — 28 мая) с ее мамой, она приезжала в СНТ вместе с мужем. Женщина просто убита горем. Я даже боялась за ее здоровье — физическое и психическое. Дочка была долгожданным ребенком. В семье еще есть старший сын, который живет в Калининграде.
Знаю еще одну семью приличную, в которой двое детей, так их дочка уехала из этого дома до произошедшего. Еще одну девочку забрала мама, не разрешила ей оставаться. Не знаю, во сколько это было, в 11 или в 12 часов ночи, но факт остается фактом: девочка оказалась у себя дома. Таким образом мама, по сути, спасла ее. Другим детям, наверное, как-то у родителей удалось отпроситься, в последствие они все оказались на месте трагедии.
Хотя это же ненормально, когда дети в 12−13 лет ночуют где-то, они должны ночевать дома. Я тоже мама, у меня тоже есть ребенок.
— Как подросткам удалос арендовать дом для празднования дня рождения?
— Дом, где произошла трагедия, и сам дачный участок принадлежит семье парня, который погиб и предварительно который все это совершил. То есть рядом стоит старый дом, а ребята собрались в новом, который еще не достроен.
— Что рассказывают жители СНТ? Может быть, видели что-то?
— К сожалению, сейчас в СНТ немного людей. У нас же садоводство, и в основном все приезжают сюда в летний сезон, ночуют здесь. Соответственно, в день трагедии было мало народа. Но я приехала рано утром (ред. — 28 мая) и поспрашивала тех, кто был здесь, слышали ли что-то вечером накануне трагедии. Одни рассказали, что видели, как трое подростков по одной из улиц прошли, другие — видели шесть молодых людей на второй улице, на вопрос, куда идете, ответили, что к другу, и у них ничего не было. На третьей улице видели двух подростков, которые проходили со спиртным. Поэтому только потом-то и стала складываться картинка, начало выясняться. А если бы это раньше произошло: один увидел, другой обратил внимание, третий сказал бы, возможно, и удалось бы избежать трагедии. Хотя…