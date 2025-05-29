В Сумской области мобилизованные военные покончили с собой

Ранее украинский десантник, захваченный в плен российскими бойцами в Сумской области, выдал расположение сослуживцев из страха за свою жизнь. Военнослужащий был переброшен на этот участок фронта после поражения ВСУ в Курской области, сообщает «Царьград».