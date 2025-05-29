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В Сумской области мобилизованные военные покончили с собой

В Сумской области зафиксированы случаи самоубийства среди мобилизованных военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает антифашистское подполье.

Солдаты ВСУ не выдерживают давление со стороны своих властей.

В Сумской области зафиксированы случаи самоубийства среди мобилизованных военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает антифашистское подполье.

«Несколько мобилизованных украинских военнослужащих на удерживаемых ВСУ позициях в Сумской области, покончили жизнь самоубийством», — передает слова подполья РИА Новости. Они добавили, что бойцы не выдерживают давления со стороны украинских властей и заградотрядов. Киевские власти намеренно скрывают факты самоубийств от общественности и родственников погибших военных.

Ранее украинский десантник, захваченный в плен российскими бойцами в Сумской области, выдал расположение сослуживцев из страха за свою жизнь. Военнослужащий был переброшен на этот участок фронта после поражения ВСУ в Курской области, сообщает «Царьград».