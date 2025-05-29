Боец ВС РФ рассказал о сбросе аудиоколонок на ВСУ в Богдановке

Офицер уточнил, что несмотря на призывы, украинские военнослужащие продолжали оказывать сопротивление и не сдавались в плен. Некоторые бойцы ВСУ пытались отойти на соседние позиции, где перегруппировывались и предпринимали попытки контратаковать уже занятые российскими подразделениями опорные пункты. Однако эти попытки, по словам Деревина, не увенчались успехом — противник был вытеснен штурмовыми группами ВС РФ.