В Байкальске один из пострадавших при нападении подростков находится в реанимации

В ночь на среду в дачном доме в садоводческом товариществе в Байкальске группа подростков отмечала день рождения одного из них. Дети выпивали спиртные напитки. В конце праздника один из несовершеннолетних напал с ножом на других подростков, в результате чего четверо погибли и четверо были госпитализированы. Подозреваемый после нападения поджег дом и погиб в результате возникшего пожара. По факту случившегося возбуждены уголовные дела — по статьям убийство и покушение на убийство двух и более лиц, а также по ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий). В Байкальском муниципальном поселении объявлен трехдневный траур. На месте организован оперативный штаб. Первые похороны детей пройдут 30 мая.