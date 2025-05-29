В Байкальске один из пострадавших при нападении подростков находится в реанимации

«Один ребенок находится в реанимации. Состояние тяжелое, но стабильное. Врачи делают все необходимое для его выздоровления. Проведена телеконсультация с ведущими хирургами Российской детской клинической больницы, выбрана тактика лечения. Сейчас угрозы жизни нет», — написала Афанасьева.
По словам омбудсмена, трое других пострадавших детей находятся под наблюдением врачей. «У них поверхностные раны, им также оказывается медицинская помощь. С ребятами работают психологи, в том числе специалисты из ИОПНД (Иркутский областной психоневрологический диспансер — прим. ТАСС). Сегодня к детям приедут родители — их организованно доставят в больницу из Байкальска. По желанию семьи смогут быть в больнице рядом с детьми столько, сколько потребуется — до полного выздоровления», — пояснила Афанасьева.
О трагедии в Байкальске.
В ночь на среду в дачном доме в садоводческом товариществе в Байкальске группа подростков отмечала день рождения одного из них. Дети выпивали спиртные напитки. В конце праздника один из несовершеннолетних напал с ножом на других подростков, в результате чего четверо погибли и четверо были госпитализированы. Подозреваемый после нападения поджег дом и погиб в результате возникшего пожара. По факту случившегося возбуждены уголовные дела — по статьям убийство и покушение на убийство двух и более лиц, а также по ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий). В Байкальском муниципальном поселении объявлен трехдневный траур. На месте организован оперативный штаб. Первые похороны детей пройдут 30 мая.