В Иркутске задержали мошенника за обман более 100 человек на 270 млн

Поводом для расследования стало заявление местного жителя, который в феврале передал купленное за 3 миллиона рублей оборудование для майнинга (так называемые «асики») в «майнинг-отель» для заработка. Сначала он получал выплаты на криптокошелек, но потом переводы прекратились. Когда мужчина попытался связаться с организаторами, оказалось, что офис закрыт, а телефоны не отвечают.