В Иркутске задержали мошенника за обман более 100 человек на 270 млн

Полиция Иркутска задержала 26-летнего предпринимателя, подозреваемого в крупном мошенничестве с оборудованием для добычи криптовалюты. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, всего было обмануто более 100 человек, а общий ущерб превысил 270 миллионов рублей.
Поводом для расследования стало заявление местного жителя, который в феврале передал купленное за 3 миллиона рублей оборудование для майнинга (так называемые «асики») в «майнинг-отель» для заработка. Сначала он получал выплаты на криптокошелек, но потом переводы прекратились. Когда мужчина попытался связаться с организаторами, оказалось, что офис закрыт, а телефоны не отвечают.
— Во время расследования выяснилось, что задержанный и двое его сообщников не занимались майнингом, а просто продавали оборудование клиентов и присваивали деньги. Чтобы скрыть обман, они иногда переводили часть средств пострадавшим, создавая видимость работы, — сообщает пресс-служба ведомства.
Сейчас из-за мошенничества в особо крупном размере заведено уголовное дело. Полиция допрашивает потерпевших, выявляет новые эпизоды и разыскивает оставшихся подозреваемых.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что суд взыскал с АЗС 700 тысяч за ошибку заправщика в Ангарске.