Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация ввела ограничения на полеты в Калуге

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

В аэропорту Калуга введен план «Ковер».

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», — заявил Кореняко. О вводе ограничений он написал в своем telegram-канале.

Ранее ограничения были введены во Внуково. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении силами ПВО атаки трех беспилотников на столицу. Сейчас ограничения уже сняты.