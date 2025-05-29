Росавиация ввела ограничения на полеты в Калуге

В аэропорту Калуга введен план «Ковер».
В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», — заявил Кореняко. О вводе ограничений он написал в своем telegram-канале.
Ранее ограничения были введены во Внуково. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об отражении силами ПВО атаки трех беспилотников на столицу. Сейчас ограничения уже сняты.