В Иркутске задержали жителя за серию мошенничеств с оборудованием для майнинга

«В Иркутске сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в серии мошенничеств с оборудованием для добычи криптовалюты. По предварительным данным, злоумышленники обманули более 100 граждан на общую сумму более 270 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Сотрудниками ОВД допрашиваются потерпевшие, устанавливаются дополнительные эпизоды и обстоятельства совершенных деяний, а также принимаются меры к задержанию остальных соучастников», — говорится в сообщении.
По данным полиции, к ним обратился житель Иркутска и сообщил, что в феврале 2025 года передал купленные им за 3 млн рублей «асики» в так называемый майнинг-отель для заработка. Спустя время ему перестали приходить выплаты на криптокошелек. Мужчина решил посетить офис, где происходили передача техники и подписание документов, он оказался закрыт.
«Сотрудники уголовного розыска задержали индивидуального предпринимателя, от имени которого велась коммерческая деятельность. Он рассказал полицейским, что оборудование клиентов, которое им передавалось для майнинга, они вместе с двумя соучастниками продавали, а денежные средства присваивали себе. Кроме того, злоумышленники также забирали себе деньги клиентов, которые предназначались для покупки, поставки и дальнейшего размещения в несуществующем майнинг-отеле техники. Чтобы создать видимость активной деятельности, они перечисляли часть денег с проданной техники на криптокошельки клиентов», — пояснили в пресс-службе.