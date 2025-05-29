В Иркутске задержали жителя за серию мошенничеств с оборудованием для майнинга

«Сотрудники уголовного розыска задержали индивидуального предпринимателя, от имени которого велась коммерческая деятельность. Он рассказал полицейским, что оборудование клиентов, которое им передавалось для майнинга, они вместе с двумя соучастниками продавали, а денежные средства присваивали себе. Кроме того, злоумышленники также забирали себе деньги клиентов, которые предназначались для покупки, поставки и дальнейшего размещения в несуществующем майнинг-отеле техники. Чтобы создать видимость активной деятельности, они перечисляли часть денег с проданной техники на криптокошельки клиентов», — пояснили в пресс-службе.