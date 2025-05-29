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В Иркутске задержали жителя за серию мошенничеств с оборудованием для майнинга

ИРКУТСК, 29 мая. /ТАСС/. Полиция в Иркутске задержала одного из подозреваемых в серии мошенничеств с оборудованием для получения криптовалюты. Общая сумма ущерба составляет более 270 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Источник: Следственный комитет РФ

«В Иркутске сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в серии мошенничеств с оборудованием для добычи криптовалюты. По предварительным данным, злоумышленники обманули более 100 граждан на общую сумму более 270 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Сотрудниками ОВД допрашиваются потерпевшие, устанавливаются дополнительные эпизоды и обстоятельства совершенных деяний, а также принимаются меры к задержанию остальных соучастников», — говорится в сообщении.

По данным полиции, к ним обратился житель Иркутска и сообщил, что в феврале 2025 года передал купленные им за 3 млн рублей «асики» в так называемый майнинг-отель для заработка. Спустя время ему перестали приходить выплаты на криптокошелек. Мужчина решил посетить офис, где происходили передача техники и подписание документов, он оказался закрыт.

«Сотрудники уголовного розыска задержали индивидуального предпринимателя, от имени которого велась коммерческая деятельность. Он рассказал полицейским, что оборудование клиентов, которое им передавалось для майнинга, они вместе с двумя соучастниками продавали, а денежные средства присваивали себе. Кроме того, злоумышленники также забирали себе деньги клиентов, которые предназначались для покупки, поставки и дальнейшего размещения в несуществующем майнинг-отеле техники. Чтобы создать видимость активной деятельности, они перечисляли часть денег с проданной техники на криптокошельки клиентов», — пояснили в пресс-службе.