«Афросиаб» не горел: в Узбекистане объяснили видео с пожаром у поезда

На кадрах видно, как на крыше состава скоростного поезда «Афросиаб», появляется пламя. Это вызвало волну беспокойства среди пользователей, а анонимные телеграм-каналы поспешили заявить, что это якобы «горит поезд» и «внутри могут быть люди».
Однако в компании «Узбекистон темир йуллари» оперативно прокомментировали ситуацию и опровергли слухи. Как оказалось, ни поезд «Афросиаб», ни его пассажиры не были в опасности.
По официальной информации, возгорание произошло не на самом «Афросиабе», а на маневровом тепловозе ТЭМ2, который выполнял вспомогательные операции по транспортировке состава. В ходе маневровых работ в выхлопном коллекторе тепловоза произошла кратковременная вспышка. Её причиной стало скопление сажи, смолы и нагара, которые воспламенились от высокой температуры дымовых газов.
Локомотивная бригада моментально отреагировала — отключила подачу топлива и начала охлаждение двигателя. Благодаря этим действиям вспышка была быстро устранена. Сам тепловоз остался в рабочем состоянии и продолжил маневровые операции.
На момент инцидента поезд «Афросиаб» не находился в рейсе и не перевозил пассажиров. Пожар не затронул вагоны поезда, а видео, на котором видно пламя, вызвало путаницу из-за перспективы съемки — судя по всему горящий тепловоз находился позади состава.
Также в «Узбекистон темир йуллари» обратили внимание на то, что крики на видео исходят от людей, находившихся рядом с местом происшествия, но не имеют отношения к самому инциденту. Это могло ввести в заблуждение зрителей и создать впечатление паники.
Все рейсы высокоскоростного электропоезда «Афросиаб» сегодня, 29 мая, будут выполняться согласно расписанию. Паниковать не стоит — инфраструктура работает в штатном режиме.