В Нижнем Тагиле сгорел ангар с пиломатериалами

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 16:10.
На улице Кирова на площади 450 квадратных метров сгорели отходы пиломатериалов, оборудование, а также были повреждены огнем стены и кровля ангара.
В тушении пожара участвовали четыре единицы техники и 15 человек личного состава. В 19:49 огонь был локализован, в 20:35 открытое горение ликвидировали, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 22:56.
За сутки в регионе было зарегистрировано 36 техногенных пожаров, из них 13 пожаров произошли в жилом секторе. Пострадал один человек (взрослый), погибли четыре человека (взрослые), спасено пять человек.