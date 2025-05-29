Омские пенсионеры становятся курьерами в преступных схемах

«Она собирается, они вызывают ей такси в точку А. Она приезжает к такой же потерпевшей, забирает у неё денежные средства и уезжает к себе домой. По указанию мошенников покупает горшок, садит в него цветок. В этот цветок закапывает денежные средства, которые ей передала другая потерпевшая. И таксист отвозит их в точку Б уже соучастнику преступления», — рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД России по Омской области Владимир Белов «Вести-Омск».