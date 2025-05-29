Омские пенсионеры становятся курьерами в преступных схемах

В Омской области киберпреступники начали использовать новую схему обмана. По информации регионального управления МВД, злоумышленники втягивают пожилых людей в преступную деятельность, заставляя их действовать в роли посредников — при этом жертвы даже не подозревают, что участвуют в преступлении.
«Она собирается, они вызывают ей такси в точку А. Она приезжает к такой же потерпевшей, забирает у неё денежные средства и уезжает к себе домой. По указанию мошенников покупает горшок, садит в него цветок. В этот цветок закапывает денежные средства, которые ей передала другая потерпевшая. И таксист отвозит их в точку Б уже соучастнику преступления», — рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД России по Омской области Владимир Белов «Вести-Омск».
Схема разработана как альтернатива использованию так называемых дропперов — людей, предоставлявших свои банковские карты для перевода похищенных денег. После того как правоохранительные органы начали активно пресекать такие действия, мошенники стали искать новых, менее заметных участников, и начали работать через ничего не подозревающих пенсионеров.
Только за первые пять месяцев текущего года в Омске зарегистрировано почти 2,5 тысячи дистанционных хищений. Общая сумма ущерба превысила 645 миллионов рублей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.