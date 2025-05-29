Замдиректора туркомплекса в Хабаровском крае будут судить за смерть клиента

В январе 2024 года в туристическом комплексе, расположенном в селе Краснореченское, что находится в окрестностях Хабаровска, произошёл трагический инцидент. Один из посетителей, не зная о запрете на катание со склона, спустился с него. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и пострадавший скончался на месте.