Замдиректора туркомплекса в Хабаровском крае будут судить за смерть клиента

В Хабаровске перед судом предстанет заместитель директора туристического комплекса, посетитель которого разбился насмерть во время катания на тюбинге, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В январе 2024 года в туристическом комплексе, расположенном в селе Краснореченское, что находится в окрестностях Хабаровска, произошёл трагический инцидент. Один из посетителей, не зная о запрете на катание со склона, спустился с него. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и пострадавший скончался на месте.
— Заместитель генерального директора по благоустройству и содержанию территорий одного из туристических комплексов обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло за собой смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Уголовное дело направлено в Хабаровский районный суд для рассмотрения по существу, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Напомним, ранее за гибель восьми вахтовиков в аварии в результате опрокидывания автобуса к 8 годам лишения свободы приговорен предприниматель.