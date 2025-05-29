В Красноярске собака во время прогулки проглотила закладку с амфетамином

Об этом инциденте сообщила владелица пса в телеграм-канале «Борус. Люди».
По ее словам, она гуляла с трехлетним псом по кличке Джанго на проспекте Ульяновском и не заметила ничего подозрительного.
Однако спустя несколько часов после возвращения домой, питомец начал вести себя необычно: он «завис», сел на задние лапы и долго смотрел в стену, затем стал бегать по квартире и, наконец, лег, начав обильно слюнявить.
Собственница немедленно отвезла Джанго в ветеринарную клинику, где у него взяли анализы крови и мочи. Результаты показали наличие амфетамина и марихуаны в организме животного. Для восстановления здоровья Джанго потребовалось длительное лечение и капельницы, что обошлось владельце в 40 тысяч рублей.
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