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В Санкт-Петербурге задержали подтершуюся российским паспортом девушку

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали девушку, допустившую акты неуважения к государственным символам и специально испортившую российский паспорт.

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали девушку, допустившую акты неуважения к государственным символам и специально испортившую российский паспорт. Данный факт подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Коллеги из Санкт-Петербурга задержали девушку, совершившую кощунственные действия в отношении государственной символики и преднамеренно повредившую свой паспорт, заявила Волк. Она также добавила, что произошедшее спровоцировало широкий общественный резонанс.

Установлено, что нарушительницей действующего законодательства является 22-летняя жительница Выборгского района Санкт-Петербурга. Её задержали по адресу регистрации и сопроводили в отдел полиции. Как доложила Ирина Волк, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении в отношении фигурантки уголовного преследования по статьям 213 и 329 Уголовного кодекса РФ.

О видеозаписи, на которой девушка подтерлась российским паспортом, ранее сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

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