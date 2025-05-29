В Санкт-Петербурге задержали подтершуюся российским паспортом девушку

Установлено, что нарушительницей действующего законодательства является 22-летняя жительница Выборгского района Санкт-Петербурга. Её задержали по адресу регистрации и сопроводили в отдел полиции. Как доложила Ирина Волк, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении в отношении фигурантки уголовного преследования по статьям 213 и 329 Уголовного кодекса РФ.