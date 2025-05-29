Стало известно, что стало причиной смерти учителя физкультуры из Прикамья

Супруга умершего учителя физкультуры из Прикамья рассказала, что стало причиной смерти, сообщает 59.RU.
Речь идёт о трагедии, случившейся 26 мая в Мулянской школе. 49-летний преподаватель физической культуры Сергей Зыбин спускался с третьего этажа учебного заведения, когда его состояние резко ухудшилось, и он потерял сознание. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть.
По словам супруги умершего Ирины Зыбиной, за неделю до случившегося у него поднималось давление, однако он вскоре восстановился. В тот день Сергей подвёз жену на работу, после чего направился в школу, где через полтора часа потерял сознание на лестнице.
«Сказали, что это была внезапная сердечная смерть. Врачи пояснили, что оторвался тромб», — сказала Ирина Зыбина.
Напомним, похороны Сергея Зыбина состоялись 28 мая в посёлке Мулянка.