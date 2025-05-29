Родителей пострадавших в Байкальске подростков доставят в больницу

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области рассказала о состоянии подростков, которые пострадали во время резни, устроенной 17-летним жителем Байкальска ночью 28 мая.
Группа детей и подростков в возрасте от 13 до 17 лет отмечала день рождения на даче в садоводческом товариществе «Горный Байкал». Один из них смертельно ранил четверых приятелей — девочку и троих мальчиков. Пострадали еще четверо. Убийца поджег дом и скончался в результате пожара.
Следователи возбудили два уголовных дела. В городе объявлен траур. Власти Байкальска и Иркутской области заверили, что семьям погибших и пострадавших ребят окажут помощь.
Сегодня утром уполномоченный по правам ребенка в Приангарье Татьяна Афанасьева рассказала, что один из пострадавших подростков — мальчик с ранениями шеи — по-прежнему находится в реанимации. Его состояние врачи называют тяжелым, но стабильным. Накануне иркутские медики провели телеконсультацию со специалистами Российской детской клинической больницы, ведущие хирурги выбрали оптимальную тактику лечения. Угрозы жизни ребенка нет.
Трое других пострадавших тоже находятся под наблюдением врачей. Ребята получили поверхностные раны. С пациентами работают психологи.
«Сегодня к детям приедут родители — их организованно доставят из Байкальска. Они смогут при желании быть в больнице рядом с детьми столько, сколько потребуется — до полного выздоровления», — добавила Татьяна Афанасьева.