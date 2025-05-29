Родителей пострадавших в Байкальске подростков доставят в больницу

Группа детей и подростков в возрасте от 13 до 17 лет отмечала день рождения на даче в садоводческом товариществе «Горный Байкал». Один из них смертельно ранил четверых приятелей — девочку и троих мальчиков. Пострадали еще четверо. Убийца поджег дом и скончался в результате пожара.