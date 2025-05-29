«Был нормальным мальчиком»: друг рассказал о подозреваемом в убийстве в Байкальске

Друг рассказал о подозреваемом в массовом убийстве подростков в Байкальске. По его словам, юноша никогда не конфликтовал, увлекался уличным спортом и ничем подозрительным не занимался, пишет ИА IrkutskMedia.
«Был нормальным мальчиком, не дрался никогда. Там, видимо, сдвинуло что-то. Я даже подумать не мог, что он на такое способен», — уточнил друг подозреваемого.
Юноша также поделился, что хорошо знал одного из погибших. Он описал его как доброго и жизнерадостного человека, передают «РИА Новости».
Трагедия произошла в частном доме одного из СНТ в Байкальске в ночь с 27 на 28 мая. Известно, что подростки праздновали день рождения. По версии следствия, один из несовершеннолетних зарезал четверых подростков, а также ранил еще четверых детей. Затем он поджег дом, предполагаемый подозреваемый также погиб на месте происшествия. Следователи возбудили два уголовных дела: одно по факту убийства и покушения на убийство двух и более человек, второе — по факту покупки алкоголя для несовершеннолетних.