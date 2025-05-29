В Узбекистан пытались завезти два грузовика опасных лекарств почти на полмиллиона долларов

Два грузовика, прибывших из России и Казахстана, были остановлены на таможенном посту «Яллама» в Ташкентской области. Груз оформлялся на имя двух компаний, зарегистрированных в Узбекистане. Согласно процедуре, автомобили должны были проследовать под сопровождением таможенного инспектора до места досмотра.
Однако по неизвестным причинам сотрудник таможни не выполнил свои служебные обязанности и оставил машины без присмотра. Воспользовавшись ситуацией, водители изменили маршрут и направились к частному дому в Юкори-Чирчикском районе.
Именно там были разгружены медикаменты — в общей сложности 52 459 единиц лекарств 214 наименований, включая популярные препараты «Актовегин», «Клексан» и «Ремаксол». Все медикаменты были ввезены без сопроводительных документов и спрятаны среди книг, одежды и аксессуаров. Примечательно, что пломбы на грузовиках при этом не были сорваны, что указывало на попытку обмана при внешне законной транспортировке.
При попытке выехать обратно к таможенному посту водители были задержаны сотрудниками Службы государственной безопасности и управления собственной безопасности Таможенного комитета.
По предварительным данным, гражданин Казахстана, чья личность уточняется, предложил водителям 2000 долларов за доставку грузов с территории соседнего государства.
По оценке специалистов, общая стоимость изъятых препаратов составила 5 миллиардов 353 миллионов сумов — почти полмиллиона долларов.
В отношении водителей и владельца дома возбуждено уголовное дело по статье 182, часть 2, пункт «а» Уголовного кодекса («Контрабанда»). Следственные действия продолжаются.
Кроме того, проводится служебная проверка в отношении инспектора таможенного поста «Яллама», чьи действия (а точнее, бездействие) создали условия для реализации этой схемы. Его действиям также будет дана правовая оценка.