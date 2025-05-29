В Узбекистан пытались завезти два грузовика опасных лекарств почти на полмиллиона долларов

Именно там были разгружены медикаменты — в общей сложности 52 459 единиц лекарств 214 наименований, включая популярные препараты «Актовегин», «Клексан» и «Ремаксол». Все медикаменты были ввезены без сопроводительных документов и спрятаны среди книг, одежды и аксессуаров. Примечательно, что пломбы на грузовиках при этом не были сорваны, что указывало на попытку обмана при внешне законной транспортировке.