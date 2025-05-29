Экстренно севший в аэропорту Самары самолет улетел в турецкую Анталью

Самолёт, который следовал рейсом Москва — Анталья и вынужденно приземлившийся в аэропорту Курумоч в Самаре, успешно вылетел в пункт назначения.
Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура в своём Telegram-канале.
Согласно сообщению, воздушное судно вылетело в аэропорт Антальи в 23:43 по местному времени (22:43 по московскому времени).
Ранее Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что вечером 28 мая в аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку самолёт авиакомпании «Азур Эйр», направлявшийся из Москвы в Анталью.
На борту находились 339 пассажиров.
Куйбышевская транспортная прокуратура оперативно организовала мобильную приёмную в аэропорту для оказания помощи пассажирам. Ведомство контролировало соблюдение прав пассажиров.
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