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Экстренно севший в аэропорту Самары самолет улетел в турецкую Анталью

Самолёт, который следовал рейсом Москва — Анталья и вынужденно приземлившийся в аэропорту Курумоч в Самаре, успешно вылетел в пункт назначения.

Самолёт, который следовал рейсом Москва — Анталья и вынужденно приземлившийся в аэропорту Курумоч в Самаре, успешно вылетел в пункт назначения.

Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура в своём Telegram-канале.

Согласно сообщению, воздушное судно вылетело в аэропорт Антальи в 23:43 по местному времени (22:43 по московскому времени).

Ранее Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что вечером 28 мая в аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку самолёт авиакомпании «Азур Эйр», направлявшийся из Москвы в Анталью.

На борту находились 339 пассажиров.

Куйбышевская транспортная прокуратура оперативно организовала мобильную приёмную в аэропорту для оказания помощи пассажирам. Ведомство контролировало соблюдение прав пассажиров.

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