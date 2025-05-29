В Иркутском районе на пожаре погиб подросток. Возбуждено уголовное дело

Трагедия произошла в ночь на 29 мая в дачном некоммерческом товариществе «Искра». Там загорелся частный жилой дом, в котором находились люди. По словам собственницы дома, она услышала хлопок, спустилась со второго этажа и увидела, что огнем охвачена веранда. Пятеро человек (трое взрослых и двое детей) смогли выбраться самостоятельно из горящего дома.
К сожалению, 13-летний подросток не успел выбраться. Его тело было обнаружено в ходе тушения пожара. Медицинская помощь потребовалась 17-летней девушке. Её с ожогами и отравлением угарным газом госпитализировали, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Иркутской области.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ).
Что стало причиной «хлопка» и пожара, в сообщениях ведомств не уточняется.