В Иркутском районе на пожаре погиб подросток. Возбуждено уголовное дело

Трагедия произошла в ночь на 29 мая в дачном некоммерческом товариществе «Искра». Там загорелся частный жилой дом, в котором находились люди. По словам собственницы дома, она услышала хлопок, спустилась со второго этажа и увидела, что огнем охвачена веранда. Пятеро человек (трое взрослых и двое детей) смогли выбраться самостоятельно из горящего дома.