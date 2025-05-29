Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутском районе на пожаре погиб подросток. Возбуждено уголовное дело

ЧП в Иркутском районе. Там в одном из дачных товариществ на пожаре погиб 13-летний ребенок. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на прокуратуру Приангарья, региональный Следком и ГУ МЧС России по Иркутской области.

Источник: МЧС РФ

Трагедия произошла в ночь на 29 мая в дачном некоммерческом товариществе «Искра». Там загорелся частный жилой дом, в котором находились люди. По словам собственницы дома, она услышала хлопок, спустилась со второго этажа и увидела, что огнем охвачена веранда. Пятеро человек (трое взрослых и двое детей) смогли выбраться самостоятельно из горящего дома.

К сожалению, 13-летний подросток не успел выбраться. Его тело было обнаружено в ходе тушения пожара. Медицинская помощь потребовалась 17-летней девушке. Её с ожогами и отравлением угарным газом госпитализировали, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Иркутской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ).

Что стало причиной «хлопка» и пожара, в сообщениях ведомств не уточняется.