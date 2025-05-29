В Екатеринбурге бывший налоговый инспектор обвиняется в получении взяток

Как сообщила пресс-служба УМВД по Екатеринбургу, завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего бывшего сотрудника ФНС, который обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ — за получение взяток от коммерсантов, торговавших без регистрации и контрольно-кассовой техники.
По данным СУ СКР по Свердловской области, с 2019 по 2023 год инспектор систематически выявлял таких предпринимателей и предлагал «договориться» за ежемесячные переводы на карту — от 2 до 3 тысяч рублей.
Взамен он обещал не привлекать коммерсантов к ответственности. Общая сумма полученных по такой схеме денег, по данным следствия, превысила 150 тыс. руб. Дело направлено в суд. Все лица, давшие взятки, также привлечены к уголовной ответственности: четыре дела уже переданы на рассмотрение.
Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил: «Выявили и задокументировали противоправную деятельность нечистого на руку теперь уже бывшего налогового инспектора сотрудники подразделения по борьбе с так называемой беловоротничковой преступностью из УМВД России по городу Екатеринбургу. Наработанные материалы сыщики передали нашим коллегам из регионального СК России, которые и довели расследование до логического конца».
Как сообщалось ранее, 27 мая в Октябрьском районном суде Екатеринбурга состоялись прения по делу экс-зама главы администрации ГО Дегтярск Виктора Солдатова, обвиняемого по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Прокурор попросил назначить обвиняемому наказание в виде 7 лет и 8 месяцев лишения свободы.