В Екатеринбурге бывший налоговый инспектор обвиняется в получении взяток

Взамен он обещал не привлекать коммерсантов к ответственности. Общая сумма полученных по такой схеме денег, по данным следствия, превысила 150 тыс. руб. Дело направлено в суд. Все лица, давшие взятки, также привлечены к уголовной ответственности: четыре дела уже переданы на рассмотрение.