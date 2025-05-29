Один из пострадавших при резне в Байкальске находится в тяжёлом состоянии

«У них поверхностные раны, им также оказывается медицинская помощь. С ребятами работают психологи, в том числе специалисты из ИОПНД. Сегодня к детям приедут родители — их организованно доставят в больницу из Байкальска. По желанию семьи смогут быть в больнице рядом с детьми столько, сколько потребуется — до полного выздоровления», — говорится в публикации.