Один из пострадавших при резне в Байкальске находится в тяжёлом состоянии

Один из подростков, получивший ранения при нападении под Иркутском, находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжёлое, заявила уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.
При этом она подчеркнула, что угрозы его жизни нет.
«Один ребёнок находится в реанимации. Состояние тяжёлое, но стабильное. Врачи делают всё необходимое для его выздоровления. Проведена телеконсультация с ведущими хирургами Российской детской клинической больницы, выбрана тактика лечения. Сейчас угрозы жизни нет», — написала Афанасьева в Telegram.
Кроме того, омбудсмен рассказала, что ещё трое пострадавших несовершеннолетних находятся под наблюдением медиков. В частности, с ними работают психологи.
«У них поверхностные раны, им также оказывается медицинская помощь. С ребятами работают психологи, в том числе специалисты из ИОПНД. Сегодня к детям приедут родители — их организованно доставят в больницу из Байкальска. По желанию семьи смогут быть в больнице рядом с детьми столько, сколько потребуется — до полного выздоровления», — говорится в публикации.
Ранее председатель СНТ «Горный Байкал» Юлия Рудь в интервью aif.ru рассказала о трагедии.
Друзья 17-летнего подозреваемого признались, что были шокированы произошедшим и рассказали aif.ru, каким он был для них.
Напомним, компания подростков отмечала день рождения одного из них в доме в СНТ «Горный Байкал». В ночь на среду один из молодых людей набросился с ножом на друзей. Четверо подростков и сам нападавший погибли, ещё четверо несовершеннолетних получили травмы.