Два человека погибли при взрыве в Ставрополе, место ЧП было снято на видео

Ранее KP.RU сообщал, что в городе Салават в Республике Башкортостан на заводе «Свеча» произошёл взрыв. Причиной стало нарушение технологического процесса. На месте происшествия работали 43 человека и 17 единиц техники, в том числе 20 спасателей и девять единиц техники от МЧС. Трое человек получили травмы, их госпитализировали в тяжёлом состоянии.