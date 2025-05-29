Два человека погибли при взрыве в Ставрополе, место ЧП было снято на видео

В Ставрополе произошел взрыв неизвестного устройства, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщил мэр города Иван Ульянченко в беседе с корреспондентом ТАСС.
Чрезвычайное происшествие случилось в микрорайоне «204-й квартал» во дворе многоквартирного дома по улице Чехова, 85/19. По предварительной информации, произошел хлопок, ставший причиной гибели двух мужчин.
Глава города отметил, что жилое здание не получило видимых повреждений. Однако пострадали несколько припаркованных во дворе автомобилей. На месте происшествия работают все экстренные службы города. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Затем Telegram-канал SHOT опубликовал видео с места происшествия. На кадрах видно, что к дому съехались машины скорой помощи и полиции. По словам очевидцев, в момент хлопка на лавочке во дворе сидели двое мужчин.
Вечером 27 мая жители Омска жаловались на мощный грохот, похожий на взрывы, вызывавший вибрацию стен. Особенно много сообщений поступило из Омского района (окрестности поселков Пушкино, Андреевка и Ростовка), а также из Амурского поселка в северо-восточной части города. Губернатор области Виталий Хоценко распорядился провести проверку после многочисленных сообщений местных жителей о громких хлопках.
Ранее KP.RU сообщал, что в городе Салават в Республике Башкортостан на заводе «Свеча» произошёл взрыв. Причиной стало нарушение технологического процесса. На месте происшествия работали 43 человека и 17 единиц техники, в том числе 20 спасателей и девять единиц техники от МЧС. Трое человек получили травмы, их госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Накануне в садовом товариществе «Горный Байкал» под Байкальском произошло ЧП с гибелью пятерых подростков. По данным Следственного комитета РФ, один из них напал на остальных с ножом, после чего устроил поджог и погиб в огне.
Как отметил глава Байкальска Василий Темгеневский преступление произошло «вследствие употребления спиртных напитков». Один из пострадавших, 14-летний подросток с ранениями шеи, находится сейчас в крайне тяжелом состоянии. Его прооперировали, но возможно придется транспортировать в столицу Приангарья для дальнейшего лечения.