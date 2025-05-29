Житель Челябинска из ненависти к автолюбителю сжег его машину

От действий вандала пострадал житель Ленинского района мегаполиса. Основной удар был нанесён по кошельку 54-летнего челябинца. Некто поджёг иномарку, стоявшую около дома на улице Агалакова. В результате «Киа Спектра» сгорела почти полностью. Ущерб от действий поджигателя оценили в 300 тысяч рублей.
Полиция, получив сообщение о происшествии, тут же приступила к поискам преступника. Были опрошены свидетели, проверены камеры наблюдения. Ход расследования поставили на контроль в городском управлении МВД.
На след вандала вышли сотрудники уголовного розыска. 37-летнего подозреваемого задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, скорее всего, мужчина, имеющий в прошлом судимость, совершил преступление из личной неприязни к владельцу легковушки. Теперь вандалу может грозить лишение свободы на срок до пяти.