Житель Челябинска из ненависти к автолюбителю сжег его машину

На след вандала вышли сотрудники уголовного розыска. 37-летнего подозреваемого задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, скорее всего, мужчина, имеющий в прошлом судимость, совершил преступление из личной неприязни к владельцу легковушки. Теперь вандалу может грозить лишение свободы на срок до пяти.