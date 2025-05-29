Жительница Прикамья дважды попалась на уловки аферистов

43-летней жительнице Чайковского в середине апреля позвонила незнакомка. Она представилась менеджером организации, помогающей людям зарабатывать деньги, и предложила заняться инвестициями.
Жительница Чайковского согласилась и заполнила присланную ей анкету, указав в ней личные данные. Затем по указанию «менеджера» она перевела на продиктованный ей номер телефона 15 тысяч рублей. Затем с ней связался мужчина и объяснил, что для увеличения заработка нужно вложить соответственно больше денег. Поверив незнакомцу, потерпевшая перевела еще около 200 тысяч рублей. В личном кабинете «биржи» женщина видела, что прибыль увеличилась. Спустя несколько дней ей снова позвонили и сказали, что ожидается крупная сделка и нужно снова вложиться.
Так за две недели чайковчанка под диктовку аферистов совершила несколько переводов — как личных, так и кредитных средств — на общую сумму около 800 тысяч рублей, а получить деньги обратно не смогла.
Женщина поняла, что ее обманули, но не стала обращаться в полицию, а начала искать помощь в интернете. На одном из сайтов, обещающих помощь людям, ставшим жертвами обмана, она оставила заявку. Через некоторое время с ней вышел на связь мужчина, назвался юристом, сообщил, что фирма, которую он представляет, уже отследила движение ее средств, и заверил, что деньги можно вернуть. Но потребуется заплатить налог, так как вся сумма уже находится за границей РФ. Чайковчанка поверила «юристу», снова оформила кредит и перевела все деньги на счет, указанный незнакомцем. После этого с ней перестали выходить на связь. Тогда женщина поняла, что снова стала жертвой обмана, и отправилась в полицию. Общая сумма ущерба превысила 1 миллион рублей.
Теперь по каждому факту мошенничества возбуждены уголовные дела, ведется расследование, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.