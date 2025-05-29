Жительница Прикамья дважды попалась на уловки аферистов

Женщина поняла, что ее обманули, но не стала обращаться в полицию, а начала искать помощь в интернете. На одном из сайтов, обещающих помощь людям, ставшим жертвами обмана, она оставила заявку. Через некоторое время с ней вышел на связь мужчина, назвался юристом, сообщил, что фирма, которую он представляет, уже отследила движение ее средств, и заверил, что деньги можно вернуть. Но потребуется заплатить налог, так как вся сумма уже находится за границей РФ. Чайковчанка поверила «юристу», снова оформила кредит и перевела все деньги на счет, указанный незнакомцем. После этого с ней перестали выходить на связь. Тогда женщина поняла, что снова стала жертвой обмана, и отправилась в полицию. Общая сумма ущерба превысила 1 миллион рублей.