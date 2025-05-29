Жителей Москвы и соседних городов разбудили атаки дронов: карта ударов БПЛА за ночь 29 мая

Обломки сбитого дрона повредили жилой комплекс «Миракс Парк» на юго-западе Москвы, затронув здание на проспекте Вернадского. «Страшный грохот был около 1:51. По ощущениям, попало именно в нашу башню, во вторую башню. Сразу посыпались стекла», — рассказывают очевидцы в telegram-чатах. Поступали также сообщения о взрывах из Одинцово, Апрелевки и Звенигорода. Полиция и спасатели ограничили движение на прилегающих улицах, где обнаружены осколки стекла и повреждения машин.