Жителей Москвы и соседних городов разбудили атаки дронов: карта ударов БПЛА за ночь 29 мая

Один из беспилотников рухнул во дворе жилого комплекса.
Ночью ПВО сбили три беспилотника над Москвой. Обломки упали в Тропарево-Никулино и Одинцово, серьезных разрушений нет. В ЖК «Миракс Парк» на проспекте Вернадского дрон повредил здание. В Одинцово пострадали два автомобиля. В Апрелевке и Звенигороде тоже слышали несколько хлопков. Подробнее об ночной атаке на Москву — в материале URA.RU.
ЛегендаФото: URA.RU.
Атака на Москву.
Сегодня силами ПВО были перехвачены три беспилотника, атаковавшие Москву и область. По предварительным данным, обломки упали в районах Тропарево-Никулино и Одинцово. Мэр Сергей Собянин сообщил, что серьезных разрушений и пострадавших нет, а на местах работают экстренные службы.
РИА Новости передают, что обломки БПЛА на проспекте Вернадского повредили фасад дома. Также были выбиты стекла окон квартир.
Жилой комплекс «Миракс Парк».
Обломки сбитого дрона повредили жилой комплекс «Миракс Парк» на юго-западе Москвы, затронув здание на проспекте Вернадского. «Страшный грохот был около 1:51. По ощущениям, попало именно в нашу башню, во вторую башню. Сразу посыпались стекла», — рассказывают очевидцы в telegram-чатах. Поступали также сообщения о взрывах из Одинцово, Апрелевки и Звенигорода. Полиция и спасатели ограничили движение на прилегающих улицах, где обнаружены осколки стекла и повреждения машин.
Последствия ночного удара БПЛА в Подмосковье.
В Одинцово обломки сбитого беспилотника повредили два автомобиля. На месте работают экстренные службы, оценивая масштаб ущерба. Сообщается, что обломки БПЛА рухнули во дворе жилого дома. Из-за угрозы воздушных атак Росавиация ввела временные ограничения на взлеты и посадки в аэропорту Внуково.