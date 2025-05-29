Бастрыкин указал возбудить дело о нарушении прав многодетных в Башкирии

Глава СК России Александр Бастрыкин дал повторное указание возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав многодетных семей в Туймазинском районе. На это в соцсетях председателя пожаловалась жительница Башкирии.
Она рассказала, что в 2013 году льготной категории граждан для индивидуального жилищного строительства предоставили неблагоустроенные земельные участки в деревне Исмаилово. Подъехать к ним невозможно, так как дороги находятся в непригодном состоянии и не заасфальтированы.
В результате во время дождей и таяния снега полотна размываются. Автомобили проехать там не могут. Также в этом населенном пункте нет централизованного водоснабжения, дошкольных, образовательных и медицинских учреждений и других объектов социальной инфраструктуры. Люди неоднократно жаловались, но это результатов не принесло.
В республиканском следственном комитете возбуждали уголовное дело. Но заместитель Туймазинского межрайонного прокурора Искандар Сахибгареев постановление о возбуждении отменил.
«Последовательное обжалование следственными органами СК России указанного решения вплоть до заместителя республиканского прокурора Руслана Абзалетдинова результатов не принесло. Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по РБ Владимиру Архангельскому возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах», — отметили в СКР.