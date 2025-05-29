Бастрыкин указал возбудить дело о нарушении прав многодетных в Башкирии

В результате во время дождей и таяния снега полотна размываются. Автомобили проехать там не могут. Также в этом населенном пункте нет централизованного водоснабжения, дошкольных, образовательных и медицинских учреждений и других объектов социальной инфраструктуры. Люди неоднократно жаловались, но это результатов не принесло.