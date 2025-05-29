В Самаре передано в суд дело о взятке экс-зама главы областного БМСЭ К. Борисова

Самарская областная прокуратура завершила утверждение обвинения против замруководителя регионального главного бюро медико-социальной экспертизы Константина Борисова.
В адрес последнего выдвинуты обвинения в коррупции — получении и передаче взяток, а также злоупотреблении служебными полномочиями.
Согласно материалам дела, речь идет о выдаче фиктивных документов, подтверждающих инвалидность лиц, что обеспечивало незаконным путем получения ими государственных пособий.
При расследовании выявлено свыше 150 эпизодов неправомерной выдачи соответствующих справок. Помимо Борисова привлечён к ответственности врач-эксперт медико-социальной службы Олег Домницкий, специализирующийся на туберкулёзе.
Ему предъявлено обвинение во взяточничестве на сумму свыше 730 тыс. руб.
Кроме того, следствием доказано два случая передачи Борисовым денежных средств за подготовку заключений о направлении пациентов на медицинскую комиссию без обязательного обследования.
Материалы уголовного производства переданы в Кинельский районный суд Самарской области для дальнейшего рассмотрения.
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