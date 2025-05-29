Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие при резне в Байкальске подростки

Стало известно, в каком состоянии находятся подростки, пострадавшие при резне в Байкальске. Как сообщает Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева, 28 мая 2025 года школьников доставили в областную детскую клиническую больницу в Иркутске.
— Один ребенок находится в реанимации. Состояние тяжелое, но стабильное. Врачи делают все необходимое для его выздоровления. Проведена телеконсультация с ведущими хирургами Российской детской клинической больницы, выбрана тактика лечения. Сейчас угрозы жизни нет, — сообщает Татьяна Афанасьева.
Трое других пострадавших также под наблюдением врачей. Они получили поверхностные раны. Сейчас каждый из них работает с психологом.
Сегодня, 29 мая, к школьникам из Байкальска приедут родители. Они смогут находиться в больнице вместе с детьми столько, сколько пожелают — до полного выздоровления. Также Татьяна Афанасьева добавила, что она планирует навестить пострадавших, чтобы лично поддержать их и семьи.
Напомним, журналисты «Комсомолки» побывали в Байкальске, где оплакивают погибших в ночной поножовщине подростков.