Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие при резне в Байкальске подростки

Сегодня, 29 мая, к школьникам из Байкальска приедут родители. Они смогут находиться в больнице вместе с детьми столько, сколько пожелают — до полного выздоровления. Также Татьяна Афанасьева добавила, что она планирует навестить пострадавших, чтобы лично поддержать их и семьи.