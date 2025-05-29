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В российском регионе из-под земли достали собаку, которая прожила там 3 года

В Брянской области спасли собаку, проведшую под землей три года.

В Брянской области спасли собаку, проведшую под землей три года. Об этом сообщила волонтер.

По ее словам, животное находится в сильном стрессе и испугано. Собаку незамедлительно доставили на передержку, передает РЕН ТВ.

«Она сильно напугана. Даже бедная расплакалась. Плакали все, когда увидели ее слезы», — поделилась информацией о животном волонтер.

Ранее пес упал в яму при проведении ремонтных работ. Тогда это был еще щенок — с тех пор он не мог выбраться на поверхность. Все три года о бродячем псе заботилась одна из местных жительниц.

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