Представителей НАТО предупредили о военной мощи России

«Ничто уже не остановит Россию даже если НАТО вступит в конфликт, у них просто нет солдат, чтобы что-то противопоставить», — отметил Джерми. Об этом он заявил во время подкаста в социальной сети X, отвечая на вопрос о перспективах Москвы в случае расширения участия западных стран.