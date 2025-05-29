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Водитель ВАЗ сбил 12-летнего мальчика на пешеходном переходе в Новосибирске

ДТП произошло в Советском районе.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В Советском районе Новосибирска утром 29 мая произошло ДТП, в котором пострадал 12-летний мальчик. Школьник переходил дорогу по пешеходному переходу, и его сбил ВАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Новосибирской области.

— Водитель 1956 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, двигался со стороны улицы Российская и у дома 8 по улице Демакова совершил наезд на пешехода 2013 года рождения, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — уточнили в пресс-службе.

Пострадавшего ребенка с травмами увезли в больницу. На месте ДТП работал наряд ДПС. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.