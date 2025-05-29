На Замоскворецкой линии метро увеличены интервалы движения из-за человека на путях

На Замоскворецкой линии московского метрополитена (северный участок) увеличены интервалы движения поездов из-за нахождения человека на путях. Об этом в четверг, 29 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— На северном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, — говорится в сообщении.
24 мая женщина погибла при падении на рельсы на станции «Комсомольская» Кольцевой линии московского метро.
До этого на Кольцевой линии временно увеличивали интервалы движения поездов по часовой стрелке. Накануне также из-за человека на пути не ходили составы между станциями «Красногвардейская» и «Автозаводская» Замоскворецкой линии. Позже стало известно, что при падении на рельсы на станции «Царицыно» погибла женщина.