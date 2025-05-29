На Замоскворецкой линии метро увеличены интервалы движения из-за человека на путях

До этого на Кольцевой линии временно увеличивали интервалы движения поездов по часовой стрелке. Накануне также из-за человека на пути не ходили составы между станциями «Красногвардейская» и «Автозаводская» Замоскворецкой линии. Позже стало известно, что при падении на рельсы на станции «Царицыно» погибла женщина.