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В Башкирии получивший сильные ожоги малыш скончался в больнице

В Башкирии получивший сильные ожоги малыш скончался в больнице.

Источник: пресс-служба главного управления МЧС по РБ, архивное фото

Новорождённый малыш, получивший ожоги в квартире в Октябрьском, скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Башкирии.

Напомним, 26 мая трехнедельный ребенок поступил в городскую больницу Октябрьского с ожогами 3−4 степени.

По словам родителей, папа малыша положил в кроватку включенный фен и произошло возгорание. Предварительно дознаватель МЧС установил, что мать повела детей, 4 и 2 лет, в детсад. Отец с новорожденным остался в квартире. В какой-то момент в детской кроватке произошло загорание покрывала и матраса, а также загорелась одежда на ребенке.