В Башкирии получивший сильные ожоги малыш скончался в больнице.

Новорождённый малыш, получивший ожоги в квартире в Октябрьском, скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Башкирии.
Напомним, 26 мая трехнедельный ребенок поступил в городскую больницу Октябрьского с ожогами 3−4 степени.
По словам родителей, папа малыша положил в кроватку включенный фен и произошло возгорание. Предварительно дознаватель МЧС установил, что мать повела детей, 4 и 2 лет, в детсад. Отец с новорожденным остался в квартире. В какой-то момент в детской кроватке произошло загорание покрывала и матраса, а также загорелась одежда на ребенке.