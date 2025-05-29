В Башкирии получивший сильные ожоги малыш скончался в больнице.

По словам родителей, папа малыша положил в кроватку включенный фен и произошло возгорание. Предварительно дознаватель МЧС установил, что мать повела детей, 4 и 2 лет, в детсад. Отец с новорожденным остался в квартире. В какой-то момент в детской кроватке произошло загорание покрывала и матраса, а также загорелась одежда на ребенке.