Родители на несколько лет заперли ребенка-инвалида в квартире с фекалиями в Краснодаре

Ребенок не посещал дошкольные учреждения, а также не был зачислен в общеобразовательную школу по достижении семилетнего возраста в 2024—2025 учебном году. С момента рождения мальчик находился в полной изоляции от общества и не прошел процесс социализации. По его словам, он не покидал пределы квартиры в течение нескольких лет, питался преимущественно хлебом и последний раз принимал водные процедуры более года назад.