Тигры растерзали 11 человек за 17 дней

The Free Press Journal сообщило, что в Индии тигры за 17 дней растерзали 11 жителей округа Чандрапур.
Как уточняет издание, еще два случая смертельных нападений тигров произошло в зоне заповедника Тадоба-Андхари, который расположен в штате Махараштра.
«Местная жительница собирала в лесу бамбук вместе с мужем и знакомыми. В какой-то момент на нее напал тигр и растерзал женщину. Чуть позже в том же районе произошло еще одно нападение. Жертвой тигра стал мужчина», — отметило издание.
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