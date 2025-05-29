Тигры растерзали 11 человек за 17 дней

«Местная жительница собирала в лесу бамбук вместе с мужем и знакомыми. В какой-то момент на нее напал тигр и растерзал женщину. Чуть позже в том же районе произошло еще одно нападение. Жертвой тигра стал мужчина», — отметило издание.