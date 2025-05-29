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Отколовшийся в Альпах ледник почти полностью разрушил деревню в Швейцарии

Почти 90 процентов деревни Блаттен затоплено или разрушено.

Источник: Аргументы и факты

В швейцарских Альпах откололся фрагмент ледника, который практически полностью уничтожил небольшую деревню. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Согласно информации, опубликованной в статье, вниз устремился огромный поток льда, грязи и камней, который на своём пути разрушил деревню. В начале мая местные власти начали эвакуацию населения.

Телерадиокомпания SRF опубликовала видеозапись, сделанную с помощью беспилотного летательного аппарата. На кадрах видно, что часть деревни Блаттен полностью покрыта грязью.

«Почти 90% деревни затоплено или разрушено. Это серьёзная катастрофа», — заявил глава службы безопасности Стефан Ганзер.

Ранее тела пятерых человек нашли у горы Римпфишхорн в швейцарских Альпах, причина их гибели, а также личности туристов, выясняются.