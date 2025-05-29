Гадюка напала на ребенка в Нижнем Уфалее

Администрация Верхнего Уфалея предупреждает, что прямо сейчас у змей сезон наибольшей активности. В конце мая и начале июня их можно встретить на дачах, пляжах, в парках, водоёмах, даже на детских площадках, потому вести себя необходимо максимально осторожно. Не подходите к змеям, не тревожьте их, не тыкайте палками или другими предметами. Завидев пресмыкающееся, отойдите как можно дальше и предупредите остальных людей об опасности.