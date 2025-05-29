Гадюка напала на ребенка в Нижнем Уфалее

Ребёнок гулял по Нижнему Уфалею, когда рядом с магазином увидел змею. Громадная гадюка грелась на солнышке, и мальчик решил её заснять. Рептилия не оценила такой жест и, когда он поближе поднёс телефон, напала, укусив за палец. Ребёнку потребовалась медицинская помощь.
Администрация Верхнего Уфалея предупреждает, что прямо сейчас у змей сезон наибольшей активности. В конце мая и начале июня их можно встретить на дачах, пляжах, в парках, водоёмах, даже на детских площадках, потому вести себя необходимо максимально осторожно. Не подходите к змеям, не тревожьте их, не тыкайте палками или другими предметами. Завидев пресмыкающееся, отойдите как можно дальше и предупредите остальных людей об опасности.
Если змея вас укусила, старайтесь не паниковать. В первое время после укуса важно как можно скорее вызвать скорую помощь. Тут на счету каждая минута. Желательно, чтобы звонок делали другие люди, поскольку для замедления распространения яда по телу, пострадавшему стоит двигаться как можно меньше. Если вы запомните, как выглядела змея, то значительно упростите работу медикам.